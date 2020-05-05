Карантин в Україні продовжили, але з послабленнями: що працює вже зараз

Кабмін вирішив продовжити карантин в Україні до 22 травня
Карантин в Україні рішенням Кабміну продовжений до 22 травня, однак, з 11 травня розпочнеться перший етап ослаблення обмежень. Детальніше про те, як в країні будуть знімати карантин і що працює вже зараз - в матеріалі РБК-Україна.
Кабмін на засіданні 4 травня прийняв рішення про продовження карантину в Україні до 22 травня. Однак, в одному з інтерв'ю прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що і це не остаточна дата.
На період карантину в Україні була введена серія жорстких обмежень. "Тотальний карантин" торкнувся зокрема малого і середнього бізнесу. По всій країні були закриті заклади громадського харчування, кафе, ресторани, ринки, магазини (крім продуктових), ТРЦ, кінотеатри і кіно. Крім того, з істотними обмеженнями курсує міський транспорт, а в Києві, Харкові та Дніпрі закрито метро. Також на час карантину призупинено роботу приміських електричок, потягів, автобусів, заборонені міжміські пасажирські перевезення, закритий кордон.
Кабінет міністрів України презентував план виходу з карантину, який складається з п'яти етапів, а перший починається вже з 11 травня.
Так, згідно з планом Кабміну, з 11 травня передбачені, зокрема, такі пом'якшення:
Варто зазначити, що повний перелік пом'якшень буде відомий в найближчі дні, після того, як буде опубліковано відповідне рішення Кабміну.
З 30 квітня рішенням Кабміну в Україні дозволена робота ринків. При цьому, вони повинні дотримуватися встановлених правил, передбачений контроль за їх дотриманням. Крім того, Держпродспоживслужба повинна проводити щоденні позапланові перевірки дотримання продуктовими ринками протиепідемічних вимог; а також забезпечити присутність не менше двох інспекторів на кожному ринку протягом усього часу його роботи і проведення ними позапланових перевірок.
Так, згідно з решнію Кабміну, в Україні знову дозволяється:
Мер Києва Віталій Кличко нещодавно презентував план Києва щодо виходу з карантину. А сьогодні, 5 травня, він повідомив про дозвіл працювати кав'ярням на виніс.
Крім того, в Києві відкрили три ринки "Деміївський", "Маяк" і "Базар на Лісовий". А завтра, 6 травня, роботу відновлять - Печерський і Володимирський ринки.
При цьому, прогулянки в парках як і раніше заборонені, транспорт курсує з обмеженнями (тільки за перепустками).