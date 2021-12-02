Карантин в Україні: у Києві та 5 областях повністю стабілізувались COVID-показники
Фото: в "червоній" зоні перебувають Київ та 18 областей (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Україні продовжують перебувати в "червоній" зоні 19 регіонів, в тому числі і Київ. Найменша зона - "помаранчева", там тільки дві області.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.
"Червона" зона
Повністю стабілізувались показники поширення COVID в Києві, Львівській, Луганській, Одеській, Рівненській, Херсонській областях.
По одному показнику, який не в нормі - у Вінницькій, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Хмельницькій та Черкаській.
Ця зона охоплює 19 регіонів:
- Херсонську,
- Одеську,
- Запорізьку,
- Донецьку,
- Дніпропетровську,
- Сумську,
- Миколаївську,
- Рівненську,
- Житомирську,
- Івано-Франківську,
- Київську,
- Луганську,
- Хмельницьку,
- Чернігівську,
- Львівську,
- Волинську,
- Черкаську,
- Вінницьку,
- Київ.
"Помаранчева" зона
У цій зоні дві області:
- Полтавська,
- Закарпатська.
"Жовта" зона
Ця зона охоплює чотири області:
- Тернопільську,
- Кіровоградську,
- Чернівецьку,
- Харківську.