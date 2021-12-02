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Карантин в Украине: в Киеве и 5 областях полностью стабилизировались COVID-показатели

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Киев, Четверг 02 декабря 2021 09:12
Карантин в Украине: в Киеве и 5 областях полностью стабилизировались COVID-показатели Фото: в "красной" зоне находятся Киев и 18 областей (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине продолжают находиться в "красной" зоне 19 регионов, в том числе и Киев. Самая маленькая зона - "оранжевая", там только две области.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.

Карантин в Украине: в Киеве и 5 областях полностью стабилизировались COVID-показатели

"Красная" зона

Полностью стабилизировались показатели распространения COVID в Киеве, Львовской, Луганской, Одесской, Ровенской, Херсонской областях.

По одному показателю, который не в норме - в Винницкой, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Хмельницкой и Черкасской.

Эта зона охватывает 19 регионов:

  • Херсонскую,
  • Одесскую,
  • Запорожскую,
  • Донецкую,
  • Днепропетровскую,
  • Сумскую,
  • Николаевскую,
  • Ровенскую,
  • Житомирскую,
  • Ивано-Франковскую,
  • Киевскую,
  • Луганскую,
  • Хмельницкую,
  • Черниговскую,
  • Львовскую,
  • Волынскую,
  • Черкасскую,
  • Винницкую,
  • Киев.

"Оранжевая" зона

В этой зоне две области:

  • Полтавская,
  • Закарпатская.

"Желтая" зона

Эта зона охватывает четыре области:

  • Тернопольскую,
  • Кировоградскую,
  • Черновицкую,
  • Харьковскую.

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