Карантин в Украине: в Киеве и 5 областях полностью стабилизировались COVID-показатели
Фото: в "красной" зоне находятся Киев и 18 областей (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Украине продолжают находиться в "красной" зоне 19 регионов, в том числе и Киев. Самая маленькая зона - "оранжевая", там только две области.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.
"Красная" зона
Полностью стабилизировались показатели распространения COVID в Киеве, Львовской, Луганской, Одесской, Ровенской, Херсонской областях.
По одному показателю, который не в норме - в Винницкой, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Хмельницкой и Черкасской.
Эта зона охватывает 19 регионов:
- Херсонскую,
- Одесскую,
- Запорожскую,
- Донецкую,
- Днепропетровскую,
- Сумскую,
- Николаевскую,
- Ровенскую,
- Житомирскую,
- Ивано-Франковскую,
- Киевскую,
- Луганскую,
- Хмельницкую,
- Черниговскую,
- Львовскую,
- Волынскую,
- Черкасскую,
- Винницкую,
- Киев.
"Оранжевая" зона
В этой зоне две области:
- Полтавская,
- Закарпатская.
"Желтая" зона
Эта зона охватывает четыре области:
- Тернопольскую,
- Кировоградскую,
- Черновицкую,
- Харьковскую.