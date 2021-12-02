Карантин в Украине: в Киеве и 5 областях полностью стабилизировались COVID-показатели

В Украине продолжают находиться в "красной" зоне 19 регионов, в том числе и Киев. Самая маленькая зона - "оранжевая", там только две области.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на пресс-службу Минздрава .

"Красная" зона

Полностью стабилизировались показатели распространения COVID в Киеве, Львовской, Луганской, Одесской, Ровенской, Херсонской областях.

По одному показателю, который не в норме - в Винницкой, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Хмельницкой и Черкасской.

Эта зона охватывает 19 регионов:

Херсонскую,

Одесскую,

Запорожскую,

Донецкую,

Днепропетровскую,

Сумскую,

Николаевскую,

Ровенскую,

Житомирскую,

Ивано-Франковскую,

Киевскую,

Луганскую,

Хмельницкую,

Черниговскую,

Львовскую,

Волынскую,

Черкасскую,

Винницкую,

Киев.

"Оранжевая" зона

В этой зоне две области:

Полтавская,

Закарпатская.

"Желтая" зона

Эта зона охватывает четыре области: