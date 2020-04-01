Карантин в Україні: які зміни внесла ВР до законів для підтримки бізнесу та населення

У Верховній раді України роз'яснили детальніше щодо змін у закони, які передбачаються прийнятим ВР законопроектом №3275, щодо підтримки населення та бізнесу в умовах карантину через поширення коронавірусу. Про це повідомляє прес-служба парламенту.

Підкреслюється, що станом на зараз проект закону підписав глава парламенту Дмитро Разумков і передав його на підпис президенту.

Зарплати, податки, робота судів

Документом передбачено, що медичним та іншим працівникам, які безпосередньо зайняті на роботах з ліквідації захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19, уряд встановлює доплату у розмірі до 300% заробітної плати, а для працівників соціального захисту населення, які надають послуги громадянам, що знаходяться вдома - до 100% зарплати.

Підняті ліміти для груп платників єдиного податку фізичних осіб-підприємців:

перша група - з 300 тисяч гривень до 1 млн гривень;

друга група - з 1,5 до 5 млн гривень;

третя група - з 5 до 7 млн гривень.

При цьому операції з ввезення на митну територію України ліків, медичних виробів і обладнання для протидії COVID-19 та їх постачання звільняється від сплати ПДВ.

Документом також визначається, що:

тимчасово, до 31 травня 2020 року, акцизний податок справляється за ставкою 0 гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту із спирту етилового, який використовується для виробництва дезінфекційних засобів;

плата за землю і податок на нерухомість не сплачуються з 1 березня по 31 березня 2020 року;

штрафні санкції за несплату чи несвоєчасну сплату єдиного соціального внеску (ЄСВ), неподання (несвоєчасне подання) звітності про сплату ЄСВ не застосовуються з 1 березня по 31 травня.

Відповідно до закону, під час дії карантину учасники судової справи можуть брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів. Документом передбачене право суду під час карантину приймати рішення про обмеження доступу осіб, які не є учасниками судового процесу, в судове засідання, якщо участь у ньому становитиме загрозу життю чи здоров’ю особи.

Крім того, документом на період карантину забороняється підвищення процентної ставки за кредитним договором.

Захист прав працівників та виплата держдопомоги

Актом вводяться правила дистанційної роботи працівників: загальна норма тривалості робочого часу передбачена Кодексом законів про працю України, працівники розподіляють робочий час на свій розсуд, виконання дистанційної роботи не тягне за собою будь-яких обмежень трудових прав, зменшення зарплати.

При цьому за зверненням роботодавця виплачуватиметься допомога по частковому безробіттю працівникам, яких не звільнено з роботи, але їхня зарплата і тривалість робочого часу скорочена роботодавцем (тільки для малих і середніх підприємств).

Також продовжується виплата державної допомоги малозабезпеченим сім’ям, інших видів державної допомоги, пенсії по інвалідності на період карантину.

Крім того, документом визначається, що на період карантину Кабмін отримає право встановлювати граничні ціни на товари протиепідемічного призначення та соціальні товари.

Згідно з законом, на період карантину місцеві ради, їхні виконавчі комітети отримають право проводити дистанційні засідання у режимі відеоконференції або аудіоконференцій, до порядку денного яких можуть включатися виключно питання невідкладного внесення змін до місцевого бюджету, інші питання щодо невідкладних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій або якнайшвидшої ліквідації особливо тяжких надзвичайних ситуацій, спричинених спалахами, епідеміями та пандеміями.

Зазначимо, журналістам гарантується, як і раніше, безперешкодне пересування по території України, в тому числі на територіях, де оголошено надзвичайну ситуацію.

Нагадаємо, Рада прийняла за основу і в цілому законопроект №3275 на позачерговому засіданні 30 березня. В цілому його підтримали 312 депутатів.

Як писало РБК-Україна, даним законопроектом такоже переноситься кінцева дата переукладання договорів співвласників багатоквартирних будинків з виконавцями комунальних послуг.