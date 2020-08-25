Карантин в Україні хочуть продовжити до листопада

Кабінет міністрів України пропонує продовжити карантин до 1 листопада. Таку пропозицію було висунуто у зв'язку з тим, що за минулу добу в країні виявили понад 1,6 тисячі нових випадків COVID-19.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає прес-служба Офісу президента.

Враховуючи негативну динаміку захворюваності президент Володимир Зеленський підтримав необхідність вжиття превентивних заходів. Зокрема, введення заборони на роботу нічних клубів, концертів.

"Але карантин повинен залишатися адаптивним і необтяжливим для підприємців. Малий і середній бізнес повинен мати можливість правильно організувати роботу в нових умовах", - підкреслив він.

Нагадаємо, наприкінці липня Кабмін продовжив карантин до 31 серпня.

Крім того, вчора в Україні набулj чинності нове зонування адаптивного карантину.