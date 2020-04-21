Карантин у Святогірській лаврі порушили переселенці, що проживають там, - ОДА

Карантин у Донецькій області у Святогірській лаврі було порушено переселенцями з окупованих районів. Про це йдеться в повідомленні на сайті президента за підсумками селекторної наради керівника Офісу президента Андрія Єрмака з головами ОДА.

Зокрема, голова Донецької ОДА Павло Кириленко прокоментував ситуацію в лаврі, де під час великодніх богослужінь скупчилися люди без засобів індивідуального захисту.

"Було до 350 осіб. Це внутрішньо переміщені особи з окупованих територій, які проживають на території лаври, а також парафіяни. Поліція відповідним чином відреагувала", - повідомив він.

Він також додав, що згідно з наказом командувача ООС, в'їзди і виїзди з області закрито.

"Правоохоронці встановлюють осіб, які перебували у лаврі під час богослужіння, з метою недопущення їх виїзду з регіону і для подальшого проходження цими людьми обсервації в межах певної території", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Донецькій області поліція відкрила справу через зібрання понад 300 осіб у лаврі.

Крім того, повідомлялося, що більше всього порушень карантину на Великдень зафіксовано в Донецькій області.