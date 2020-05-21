Карантин сильно вдарив по роздрібній торгівлі України

Фізичний обсяг обороту роздрібної торгівлі в Україні у квітні 2020 року знизився на 14,9% порівняно з квітнем минулого року. У порівнянні з березнем поточного року зафіксовано падіння на 23,0%.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

За даними статистичного відомства, в січні-квітні 2020 року обсяг фізичного обсягу обороту роздрібної торгівлі збільшився на 3,2%, що менше, ніж за перші три місяці року (10,6%).

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Серед регіонів найбільший зростання обороту роздрібної торгівлі за січень-квітень 2020 року порівняно з 2019 роком спостерігалося в Київській (на 10,5%), Запорізькій (на 9,8%) та Дніпропетровській (на 8,6%) областях.

Нагадаємо, в 2019 році частка продажу підприємствами роздрібної торгівлі товарів, які вироблені на території України, становила 52,4%, в той час як в 2018 році - 53,2%, в 2017 році - 52,3%. За даними статистичного відомства, частка місцевих продовольчих становить 80,0%, частка непродовольчих товарів - 32,0%.

Як повідомляло РБК-Україна, фізичний обсяг обороту роздрібної торгівлі в Україні у березні 2020 року зріс на 6,1% порівняно з березнем минулого року на 4,4% порівняно з лютим поточного року.