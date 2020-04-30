Карантин призведе до зростання народжуваності, - Лібанова

Карантин в Україні через деякий час приведе до зростання народжуваності. Про це заявила директор Інституту демографії та соціальних досліджень Національної академії наук (НАН) Елла Лібанова в інтерв'ю РБК-Україна.

Також вона сподівається, що серйозного впливу на смертність, на зниження тривалості життя, не буде.

"Що стосується народжуваності - розраховую на її деяке зростання через природний час. Люди вдома, і якщо це молода родина, то більше шансів на те, що вони народять дитину. Щодо розлучень - у нас є інформація лише з Китаю, з європейських країн поки немає", - зазначила вона.

Лібанова додала, що в Китаї, дійсно, збільшився рівень розлучуваності, а в Україні зросла кількість звернень щодо домашнього насильства, що було очікувано.

Нагадаємо, експерти з Національної академії наук зробили прогноз розвитку епідемії коронавірусу в Україні, в якому говориться, що пік нових випадків COVID-19 орієнтовно припаде на 2-5 травня, а пік смертей - на 3-10 травня.

Зазначимо, що український уряд планує починати знімати карантин в Україні з 11 травня, але за умови зменшення кількості заражених коронавірусом.