Карантин можуть продовжити до 12 травня, - Ляшко

Карантин в Україні можуть продовжити як мінімум до 12 травня. Про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в коментарі РБК-Україна.

При цьому він додав, що 22 квітня Кабмін розгляне рішення про продовження карантину.

"Чекайте середи. На засіданні уряду буде прийнято рішення про продовження або скорочення карантину. 22-го Кабмін розгляне. Головний санітарний лікар прогнозує, що щонайменше до 12 травня. Рішення приймає уряд", - заявив Ляшко

Нагадаємо, прем'єр Денис Шмигаль в інтерв'ю РБК-Україна повідомив, що Кабмін планує продовжити карантин, але в той же час пом'якшити заходи в деяких сферах. Він також зазначив, що пік захворюваності варто очікувати на кінець квітня і між 3 і 8 травня.

Крім того, він додав, що після проходження піку Кабмін почне впроваджувати антикризові заходи з підтримки економіки

Додамо, що головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що Україна може обійти пік поширення коронавірусу. За його словами, пік може пройти не поміченим, якщо українці будуть дотримуватись карантинних заходів.