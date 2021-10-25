Карантин у Києві: які обмеження діють у метро

Карантин у Києві наразі відповідає вимогам "помаранчевої" зони. Обмежень для транспорту, зокрема для метро, не передбачено, але всі пасажири мають носити маски.

"Ми працюємо без обмежень щодо пред'явлення сертифікатів або тестів ПЛР. Ми працюємо в звичайному режимі. Що стосується маскового режиму, то він є обов'язковий", - зазначила вона.

За словами Макогон, на порушників маскового режиму складають протоколи.

"За інформацією поліції, яка має повноваження до складання таких протоколів, з початку року їх було 3815, а тільки за жовтень - 143", - додала вона.