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Карантин у Києві: які обмеження діють у метро

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Київ, Понеділок 25 жовтня 2021 11:11
Карантин у Києві: які обмеження діють у метро Фото: карантин в Києві (РБК-Україна)
Автор: Ирина Гамерская

Карантин у Києві наразі відповідає вимогам "помаранчевої" зони. Обмежень для транспорту, зокрема для метро, не передбачено, але всі пасажири мають носити маски.

Про це повідомила заступниця начальника КП "Київський метрополітен" Наталія Макогон в ефірі "Україна 24".

"Ми працюємо без обмежень щодо пред'явлення сертифікатів або тестів ПЛР. Ми працюємо в звичайному режимі. Що стосується маскового режиму, то він є обов'язковий", - зазначила вона.

За словами Макогон, на порушників маскового режиму складають протоколи.

"За інформацією поліції, яка має повноваження до складання таких протоколів, з початку року їх було 3815, а тільки за жовтень - 143", - додала вона.

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