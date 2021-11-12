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Карантин у Києві: дві школи продовжували працювати, незважаючи на заборону

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Київ, П'ятниця 12 листопада 2021 13:31
Карантин у Києві: дві школи продовжували працювати, незважаючи на заборону Фото: у Києві декілька шкіл порушили карантинні обмеження (Getty Images)
Автор: Іванна Шовкун

Маніторингова група зафіксувала порушення карантинних обмежень у навчальних закладах Києва. Дві столичні приватні школи не запровадили дистанційне навчання, а діти були присутні у класах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМДА.

Очне навчання зафіксували у приватній школі Олени Ведерникової, яка знаходиться за адресою вулиця Соснова, 10 та у ПП "Логос" - проспект Оболонський, 16.

"На момент візиту моніторингових груп заклади продовжували допускати відвідувачів, зокрема здобувачів освіти, у свої приміщення та проводити навчальний процес у очному режимі", - йдеться у повідомленні.

Про порушення карантинних правил повідомили у Національній поліції України. Зазначають, що такі правопорушення під час карантину можуть сприяти поширенню COVID-19.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що навчальні заклади мають перейти на очну форму викладання після усунення невакцинованих співробітників.

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