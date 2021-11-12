ru ua
Сб, 13 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

Карантин в Киеве: две школы продолжали работать, несмотря на запрет

Новина українською →
Киев, Пятница 12 ноября 2021 13:31
Карантин в Киеве: две школы продолжали работать, несмотря на запрет Фото: в Киеве несколько школ нарушили карантинные ограничения (Getty Images)
Автор: Иванна Шовкун

Маниторинговая группа зафиксировала нарушение карантинных ограничений в учебных заведениях Киева. Две столичные частные школы не ввели дистанционное обучение, а дети присутствовали в класссах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Очное обучение зафиксировали в частной школе Елены Ведерниковой, которая находится по адресу улица Сосновая, 10 и в ЧП "Логос" - проспект Оболонский, 16.

"На момент визита мониторинговых групп заведения продолжали допускать посетителей, в частности соискателей образования, в свои помещения и проводить учебный процесс в очном режиме", - говорится в сообщении.

О нарушении карантинных правил сообщили в Национальную полицию Украины. Отмечают, что такие правонарушения во время карантина могут способствовать распространению COVID-19.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что учебные заведения должны перейти на очную форму преподавания после отстранения невакцинированных сотрудников.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев школа
NEWS
Сколько российских военных воюет на Донбассе: в ВСУ назвали количество
Сколько российских военных воюет на Донбассе: в ВСУ назвали количество
DAILY
"Ковидная амнистия". Как владельцам поддельных COVID-сертификатов получить прививку
Дмитрий Левицкийредактор ленты новостей "Ковидная амнистия". Как владельцам поддельных COVID-сертификатов получить прививку