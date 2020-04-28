Карантин у Києві: що не відкриватимуть до наступного етапу

На першому етапі послаблень карантину в Києві зачиненими залишаться школи та торгові центри. Про це написав мер міста Віталій Кличко на своєму Telegram-каналі.

Зокрема, не відкриватимуть:

школи

дитячі садочки

дитячі майданчики

спортивні майданчики

прибережні зони відпочинку.

Послаблення обмежень щодо їх відвідування буде наступним етапом.

Окремо мер зазначив, що великі торгові центри та магазини в них на першому етапі не відкриють.

Зазначимо, що у Києві можуть почати послаблювати карантин з 12 травня. Наступні два тижні будуть вирішальними.

Раніше мер міста Віталій Кличко представив поетапний план ослаблення карантину в Києві. Зокрема, він зазначив, що громадський транспорт на першому етапі послаблення карантину буде працювати в обмеженому режимі. Метро у Києві відкриється тільки за рішенням уряду. Роботу приміського транспорту урядовці пообіцяли відновити в першу чергу.

Зазначимо, в Україні за останню добу зросла кількість заражених коронавірусом на 401 людину, загалом зафіксовано 9 410 випадків COVID-19. У МОЗ прогнозують пік коронавірусу через тиждень.