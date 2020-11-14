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Карантин: Івано-Франківськ слідом за Львовом "скасував" вихідні дні

Івано-Франківськ, Субота 14 листопада 2020 00:37
Карантин: Івано-Франківськ слідом за Львовом "скасував" вихідні дні
Фото: Івано-Франківськ (kurs.if.ua)
Автор: РБК-Україна

Івано-Франківська міська рада зробила суботу та неділю робочими днями до кінця листопада, щоб обійти карантин вихідного дня. Так само перед цим зробив Львів.

Про це заявили на засіданні виконавчого комітету міськради Івано-Франківська.

Міська рада зробила суботу та неділю робочими для закладів громадського харчування, торговельно-розважальних центрів, суб'єктів господарювання у сфері торговельного і побутового обслуговування, закладів культури, спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів та ринків.

При цьому всі заклади мають забезпечити дотримання санітарних та протиепідеміологічних заходів для запобігання поширення коронавірусу.

Також у міськраді звернулись до Кабінету міністрів з вимогою скасувати рішення про карантин вихідного дня, визнати його неконституційним, та таким, що шкодить малому та середньому бізнесу.

Нагадаємо, влада Львова зробила суботу і неділю робочими днями до кінця листопада. У ці дні, згідно з рішенням, дозволено працювати всім закладам, які обмежує карантин вихідного дня.

Водночас прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що у міських голів немає повноважень дозволяти або забороняти дію рішень уряду.

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