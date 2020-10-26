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Карантин для іноземців та обмеження на збори: Норвегія посилює заходи

Автор: РБК-Україна

Уряд Норвегії введе жорсткі заходи щодо боротьби з коронавірусом. Обмеження набудуть чинності в суботу, 31 жовтня.

Про це заявила прем'єр-міністр Норвегії Ерна Солберг, передає агентство Reuters.

За її словами, уряд країни має намір припинити робити винятки карантину для окремих іноземців, які приїжджають на роботу в Норвегію.

З 31 жовтня всі іноземні робітники, які прибувають в країну з країн Європейського союзу, де спостерігається велика кількість випадків COVID-19, повинні відбути десятиденну самоізоляцію.

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"Нам потрібно робити більше, щоб контролювати поширення інфекції", - заявила Солберг.

Громадські збори у закритих приміщеннях будуть обмежені участю 50 осіб. Раніше дозволялося збиратися до 200 осіб. Приватні зустрічі обмежені участю однієї сім'ї, яка може приймати не більше п'яти гостей.

Нагадаємо, раніше уряд Норвегії заявляло, що послабить карантинні обмеження з середини жовтня.

Крім того, на початку серпня Норвегія заборонила зупинятися у своїх портах лайнерам, на борту яких більше сотні пасажирів.

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