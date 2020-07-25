Карантин не готові послаблювати 9 регіонів, - МОЗ
Субота 25 липня 2020 16:33
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Фото: люди у масках (РБК-Україна)
Перехід областей до наступного етапу карантину можливий за умови відповідності епідемситуаці визначеним критеріям
Станом на 25 липня в Україні до послаблення карантину не готові 9 регіонів. До оновленого списку були включені Житомирська, Рівненська та Чернівецька області
Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я (МОЗ).
За даними МОЗ, не готові пом’якшувати обмеження:
- Вінницька область (динаміка 32,67%);
- Волинська область (виявлення 18,45%, динаміка 13,98%)
- Житомирська область (динаміка 51,84%);
- Закарпатська область (завантаженість ліжок 64,23%);
- Івано-Франківська область (виявлення 12,71%, динаміка 35,30%);
- Львівська область (виявлення 11,51%);
- Рівненська область (виявлення 11,56%);
- Тернопільська область (динаміка 88,90%);
- Чернівецька область (динаміка 34,23%).
Фото: епідемічна ситуація в областях України (moz.gov.ua)
Для пом'якшення карантину регіони повинні відповідати чотирьом критеріям:
- завантаженість місць в лікарнях не більш ніж 50%;
- проведення понад 24 тестів на COVID-19 на 100 тисяч населення;
- відсоток виявлення коронавірусу повинен складати не менше 11%;
- динаміка захворюваності повинна бути менше ніж 10%.
Нагадаємо, за останню добу в Україні підтвердили 1106 нових випадків коронавірусу.
Раніше Кабінет міністрів прийняв рішення про продовження адаптивного карантину в Україні до 31 серпня.