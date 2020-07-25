Карантин не готовы ослаблять 9 регионов, - Минздрав
Суббота 25 июля 2020 16:33
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Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Переход областей к следующему этапу карантина возможен при условии соответствия эпидситуации определенным критериям
По состоянию на 25 июля в Украине к ослаблению карантина не готовы 9 регионов. В обновленный список были включены Житомирская, Ровенская и Черновицкая области
Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.
По данным Минздрава, не готовы смягчать ограничения:
- Винницкая область (динамика 32,67%);
- Волынская область (выявление 18,45%, динамика 13,98%);
- Житомирская область (динамика 51,84%);
- Закарпатская область (загруженность коек 64,23%);
- Ивано-Франковская область (выявление 12,71%, динамика 35,30%);
- Львовская область (выявление 11,51%);
- Ровенская область (выявление 11,56%);
- Тернопольская область (динамика 88,90%);
- Черновицкая область (динамика 34,23%).
Фото: эпидемическая ситуация в областях Украины (moz.gov.uа)
Для смягчения карантина регионы должны отвечать четырем критериям:
- загруженности мест в больницах не больше чем 50%;
- проведение более 24 тестов на COVID-19 на 100 тысяч населения;
- процент выявления коронавируса должен составлять не менее 11%;
- динамика заболеваемости должна быть меньше чем 10%.
Напомним, за последние сутки в Украине подтвердили 1106 новых случаев коронавируса.
Ранее Кабинет министров принял решение о продлении адаптивного карантина в Украине до 31 августа.