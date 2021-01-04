Карантин в Чехії: протестувальники піднесли труну до будинку прем'єра

У Чехії знову пройшла акція протесту проти карантинних обмежень через коронавірус. Учасники підійшли до будинку прем'єр-міністра Чехії Андрія Бабіша.

Про це повідомляє радіо "Прага".

Перед дверима дому прем’єра протестувальники залишили символічну труну, унітаз і запалені свічки. До труни була прикріплена табличка з написом "Рокитніце в Орлицьких горах", що вказує на гірськолижний центр, закритий через карантин.

Повідомляється, що на момент демонстрації Бабіша вдома не було.

Нагадаємо, в кількох містах Чехії, зокрема в столиці – Празі, увечері 31 грудня люди вийшли на протести проти карантинних обмежень. В столиці на демонстрації вийшли близько сотні людей.

Нагадаємо, уряд Чехії ухвалив рішення про посилення карантину в країні з 27 грудня. Зокрема, будуть закриті всі магазини, окрім продуктових і аптек. В продуктових магазинах буде дозволено продаж лише життєво необхідних товарів. Школи відкриються 4 січня лише для учнів першого і другого класів. Робота дитячих садків і спеціальних шкіл не буде припинятися.