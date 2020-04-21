Карантин до 12 травня, але з прогулянками в парках: що планує МОЗ

Карантин в Україні планують продовжити до 12 травня, але з певними пом'якшеннями. Зокрема, українцям можуть дозволити відвідувати парки, але з дотриманням дистанції і масочного режиму, докладніше - в матеріалі РБК-Україна.

Карантин в Україні хочуть продовжити

Про плани продовжити карантин після 24 квітня неодноразово повідомляли як представники МОЗ, так і президент, і прем'єр-міністр. Спочатку анонсувалося, що обмеження в Україні, введені через коронавірус, продовжать до початку травня, але точної дати не було.

В інтерв'ю РБК-Україна прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що карантин буде продовжено, але плануються деякі пом'якшення.

Крім того, вчора в коментарі РБК-Україна головний санітарний лікар Віктор Ляшко анонсував продовження карантину в Україні до 12 травня, однак з пом'якшеннями.

Дату 12 травня, підтвердив сьогодні під час брифінгу і глава МОЗ Максим Степанов.

Як очікується, рішення про продовження карантину буде прийнято на засіданні Кабміну в середу, 22 квітня.

Парки, музеї і бібліотеки: як в Україні можуть пом'якшити карантин

Глава МОЗ Максим Степанов в ході брифінгу анонсував деяке пом'якшення карантину. Зокрема, українцям можуть дозволити відвідувати парки, музеї і бібліотеки. При цьому, буде зберігатися масковий режим і соціальна дистанція.

Як заявляв Віктор Ляшко пом'якшення можуть почати діяти вже з понеділка, 27 квітня.

Коронавірус в Україні: що відомо

Станом на ранок 21 квітня в Україні коронавірусом захворіли понад 6 тис. осіб. Найбільше випадків за добу було зафіксовано 17 квітня - 501, після цього число нових випадків пішло на спад. Разом з тим, пік захворювання в Україні ще не настав і за прогнозами МОЗ, пік може бути на 5-10 день після Великодня.

Так, станом на сьогодні в Україні 6125 випадків коронавірус, 367 пацієнтів одужали, 161 - помер.