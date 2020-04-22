Карантин до 11 травня і пом'якшення умов обсервації: Шмигаль розповів про плани Кабміну

Кабінет міністрів України планує продовжити карантин в Україні щонайменше до 11 травня. Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, за розрахунками НАН, в Україні очікуєть ще два піки коронавірусу - у кінці квітня та між 3 і 8 травня. Базуючись на цій інформації, Кабмін має намір продовжити карантин до 11 травня, проте з деякими пом'якшеннями.

Зокрема, Шмигаль зазначив, що уряд планує пом'якшити умови обов'язкової обсервації. Він також не виключив пом'якшення обмежень ще в кількох сферах, проте не назвав, в яких саме.

Очільник уряду також додав, що 11 травня розглядається як "бажаний кордон", після якого поступатимуть позитивні дані і це дозволить вже з 12 травня почати пом'якшення обмежень.

"Ми зараз прораховуємо моделі, де ж знаходиться цей баланс між жорстким карантином і роботою економічних секторів", - додав він.

Нагадаємо, карантин в Україні діє з середини березня. Наразі по всій країні закриті школи, виші та дитсадки, не працюють театри, кафе, бари та ресторани. Крім того, у Києві, Харкові та Дніпрі не працює метро, а в роботу громадського транспорту внесені суттєві зміни. Крім того призупинено автобусне, залізничне і авіасполучення всередині країни, ці ж обмеження стосуються і перетину корону. В Україні також введено масочний режим, рекомендується зберігати соціальну дистанцію у 1,5 метри та не виходити без необхідності на вулицю.

Як очікується, сьогодня на засіданні Кабмін карантин в Україні буде продовжено, разом з тим, анонсувалися і певні пом'якшення. РБК-Україна також писало, що за словами головного санлікаря Віктора Ляшка, карантин в Україні можуть подовжити і після 12 травня.