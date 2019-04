У Каракасі сталися сутички з використанням сльозогінного газу

У столиці Венесуэлы Каракасі почалися зіткнення поблизу авіаційної бази, на якій раніше виступив лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Associated Press.

Повідомляється, що військові, які підтримують режим чинного президента Венесуели Ніколаса Мадуро, використовують сльозогінний газ проти прихильників лідера опозиції.

Як зазначає агентство EFE, Гуайдо не встиг покинути район до прибуття військових, які підтримують владу Мадуро, тому міг постраждати.

У соціальних мережах з'являються відео з місця події; на них видно, як проурядові військові кидають шашки зі сльозоточивим газом в бік прихильників Гуайдо. Опозиціонери ж намагаються кинути ці шашки назад - в сторону військових. Поблизу місця події зібралися мирні жителі, досить спокійно спостерігають за тим, що відбувається.

Крім того, у військовослужбовців є вогнепальна зброя, однак поки вони ним не скористалися.

#BREAKING

Coup in #Venezuela

15,000 military forces loyal to Guido are said to have heavy & semi-heavy weapons trying to seize government centers#Giaudu called people 2 streets from the most important airbase in Caracas to Carlotta, which was seized without bloodshed#BlockIRGC pic.twitter.com/I6ognML6ob