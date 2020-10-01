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Азербайджан заявив про знищення восьми "Градів" Вірменії

Нагірний Карабах, Четвер 01 жовтня 2020 05:59
Азербайджан заявив про знищення восьми "Градів" Вірменії
Фото: конфлікт у Нагірному Карабасі (twitter.com lentaruofficial)
Автор: Артур Родивилов

Міністерство оборони Азербайджану повідомило про успішне знищення восьми ракетних установок "Град". Системи належали вірменській стороні в нагірно-карабаському конфлікті.

Про це йдеться на сайті Міноборони.

Самохідна реактивна система залпового вогню "Град" є російською розробкою. Військове відомство доклало відео ударів по вірменських позиціях.

Як повідомляється, унаслідок інтенсивних обстрілів з вірменської сторони, були пошкоджені 116 будинків, а також 26 цивільних об'єктів. Зараз Генеральна прокуратура Азербайджанської Республіки вживає всі необхідні заходи для забезпечення переслідування та покарання винних в обстрілі мирного населення.

Військові дії між Вірменією та Азербайджаном поновилися вранці 27 вересня. Конфлікт відбувається у зв'язку зі створенням у 1991 році Нагірно-Карабахської республіки. Азербайджан не визнає незалежності Нагірного Карабаху і вважає, що ця територія була окупована Вірменією.

Нагадаємо, Туреччина може надати військову підтримку Азербайджану, якщо він направить відповідний запит.

Крім того, президент Франції Еммануель Макрон зазначив, що конфлікт в Нагірному Карабаху не можна врегулювати без Росії.

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