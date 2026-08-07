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Спасают от FPV и пулеметов: чем уникальны бронемашины "Варта" и "Новатор"

17:52 07.08.2026 Пт
2 мин
Украинская бронетехника прошла испытания в критических ситуациях и показала впечатляющие способности
aimg Анна Шиканова
Как украинские бронеавтомобили спасают жизнь военным (фото: facebook.com/ukrainianarmor)

Украинские бронемашины доказали надежность в самых горячих точках фронта: бронекапсулы выдерживают удары дронов-камикадзе и огонь крупнокалиберных пулеметов, защищая экипажи.

Что известно об этой бронированной технике, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на видео "Украинской бронетехники".

Опыт Соледара и Часова Яра

Заместитель командира 41-й отдельной механизированной бригады Вячеслав Гребенников рассказал, что бронеавтомобили "Украинской бронетехники" уже дважды спасали ему жизнь.

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Военный по своему опыту знает, что такое находиться внутри бронекапсулы, когда по машине ведется огонь.

"В Соледаре "Варта" спасла мне жизнь, выдержав обстрел из крупнокалиберных пулеметов, а во Часовом Яру "Новатор" выдержал удар FPV-дрона, когда я находился внутри. Оба раза машины выехали из-под ударов на ранфлетах", - говорит Вячеслав.

Украинские бронеавтомобили "Новатор" (фото: facebook.com/ukrainianarmor)

Простота в ремонте и надежность

По словам военного, относительно легкий бронеавтомобиль на базе Ford является универсальной платформой с высокой ремонтопригодностью.

Благодаря доступности комплектующих несложно найти необходимые запчасти, а большинство неполадок или повреждений бойцы могут устранить своими силами непосредственно в полевых условиях.

Такая простота в обслуживании позволяет оперативно восстанавливать технику и возвращать ее в строй в кратчайшие сроки.

Эти машины уже неоднократно доказывали свою выносливость и надежность в реальных боевых условиях, выдерживая тяжелые испытания на передовой и спасая не одну жизнь украинских защитников.

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