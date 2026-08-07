Спасают от FPV и пулеметов: чем уникальны бронемашины "Варта" и "Новатор"

Опыт Соледара и Часова Яра

Заместитель командира 41-й отдельной механизированной бригады Вячеслав Гребенников рассказал, что бронеавтомобили "Украинской бронетехники" уже дважды спасали ему жизнь.

Военный по своему опыту знает, что такое находиться внутри бронекапсулы, когда по машине ведется огонь.

"В Соледаре "Варта" спасла мне жизнь, выдержав обстрел из крупнокалиберных пулеметов, а во Часовом Яру "Новатор" выдержал удар FPV-дрона, когда я находился внутри. Оба раза машины выехали из-под ударов на ранфлетах", - говорит Вячеслав.

Украинские бронеавтомобили "Новатор" (фото: facebook.com/ukrainianarmor)

Простота в ремонте и надежность

По словам военного, относительно легкий бронеавтомобиль на базе Ford является универсальной платформой с высокой ремонтопригодностью.

Благодаря доступности комплектующих несложно найти необходимые запчасти, а большинство неполадок или повреждений бойцы могут устранить своими силами непосредственно в полевых условиях.

Такая простота в обслуживании позволяет оперативно восстанавливать технику и возвращать ее в строй в кратчайшие сроки.

Эти машины уже неоднократно доказывали свою выносливость и надежность в реальных боевых условиях, выдерживая тяжелые испытания на передовой и спасая не одну жизнь украинских защитников.