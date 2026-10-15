Капитуляции из-за Трампа не будет. У Зеленского отреагировали на скандальную статью The Atlantic

Украина не будет капитулировать, учитывая последние действия и заявления президента США Дональда Трампа.
Об этом в комментарии РБК-Украина сказал собеседник в окружении президента Владимира Зеленского.
Источник прокомментировал статью издания The Atlantic, в которой утверждалось, что Украине прийдется просить о мире из-за действий Вашингтона.
"Это какие-то глупости, не знаю, кто им такое говорит", - подчеркнул собеседник РБК-Украина.
Журналист Саймон Шустер написал о том, что дизельная сделка Трампа и российского диктатора Владимира Путина якобы стала "концом главной надежды на победу" для "некоторых членов" команды президента Владимира Зеленского.
В частности, неназванный украинский чиновник, который "стоял за планом закрытия московских аэропортов", сказал Шустеру, что если США перейдут на сторону России, у Украины "не останется иного выбора, кроме как прекратить эскалацию и просить о мире".
"Теперь пришло осознание, что Россия не рухнет из-за сложной экономической ситуации. Это означает, что нам нужно изменить нашу стратегию. Россия не рухнет, по крайней мере сейчас", - приводит The Atlantic слова своего источника.
Советник президента Дмитрий Литвин обратил внимание, что операцию по блокаде российского авиасообщения придумал президент Зеленский, и никаких других инициаторов не было.
Также он добавил, что Украина не занимается эскалацией, а только отвечает на те или иные российские удары.
"Это не похоже на настрой президента", - резюмировал Литвин.
Напомним, дизельную сделку Трамп заключил с российским диктатором Владимиром Путиным на прошлой неделе.
Глава украинского государства вчера, 14 октября, отмечал, что чувствует себя преданным из-за такого решения Вашингтона.