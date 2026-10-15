Капитуляции из-за Трампа не будет. У Зеленского отреагировали на скандальную статью The Atlantic

Источник прокомментировал статью издания The Atlantic, в которой утверждалось, что Украине прийдется просить о мире из-за действий Вашингтона.

"Это какие-то глупости, не знаю, кто им такое говорит", - подчеркнул собеседник РБК-Украина.

Что было в статье The Atlantic

Журналист Саймон Шустер написал о том, что дизельная сделка Трампа и российского диктатора Владимира Путина якобы стала "концом главной надежды на победу" для "некоторых членов" команды президента Владимира Зеленского.

В частности, неназванный украинский чиновник, который "стоял за планом закрытия московских аэропортов", сказал Шустеру, что если США перейдут на сторону России, у Украины "не останется иного выбора, кроме как прекратить эскалацию и просить о мире".

"Теперь пришло осознание, что Россия не рухнет из-за сложной экономической ситуации. Это означает, что нам нужно изменить нашу стратегию. Россия не рухнет, по крайней мере сейчас", - приводит The Atlantic слова своего источника.

Реакция советника Зеленского

Советник президента Дмитрий Литвин обратил внимание, что операцию по блокаде российского авиасообщения придумал президент Зеленский, и никаких других инициаторов не было.

Также он добавил, что Украина не занимается эскалацией, а только отвечает на те или иные российские удары.

"Это не похоже на настрой президента", - резюмировал Литвин.