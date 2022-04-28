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Капітуляція уряду і "нова конституція": США про цілі Росії у війні з Україною

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Вашингтон, Четвер 28 квітня 2022 14:55
Капітуляція уряду і "нова конституція": США про цілі Росії у війні з Україною Фото: постійний представник США при ОБСЄ Майкл Карпентер (twitter.com/usosce)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Постійний представник США при ОБСЄ посол Майкл Карпентер заявив, що мета війни Росії проти України - це капітуляція уряду країни і розробка "нової Конституції". Дипломат додав, що на окупованих територіях загарбники планують створити нові структури управління.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ Карпентера на засіданні Постійної ради ОБСЄ.

"У нас є інформація про те, що плани Росії щодо подальшого вторгнення в Україну включають примусову капітуляцію демократично обраного уряду країни", - сказав американський дипломат.

За його словами, "примусова капітуляція" передбачає, в тому числі розпуск всіх органів місцевого самоврядування. Він додав, що нові структури управління повинні були бути створені на окупованих територіях, що знаходяться під контролем Росії.

"Плани нового уряду і нової Конституції розробляються російськими чиновниками і так званими "сепаратистами". Вони включають в себе заборону законним українським лідерам і тим, хто підтримує демократично обраний уряд України, займати будь - які керівні посади", - додав постпред США.

Карпентер додав, що такі дії відомі з методик Росії, яка неодноразово використовувала фейкові"виборчі" процеси разом зі спробами застосувати так звані "нові реалії", в тому числі проводячи фальшиві "референдуми" для додання видимості легітимності поневоленню.

"Зокрема, раніше подібний так званий "референдум" був проведений в Криму, а також в окремих районах Донецької та Луганської областей з імітацією високого рівня громадської підтримки", - нагадав дипломат.

Нагадаємо, Росія планує провести на окупованих територіях Херсонської області "референдум" і вже почали друкувати бюлетені.

Зазначимо, так звані Донецька і Луганська "народні республіки" в середині травня хочуть провести "референдум" про приєднання до Росії.

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