"Капитуляция означает смерть". Украинское духовенство ответило на заявление Папы Римского

Реакция епископов Постоянного Синода УГКЦ

Так, епископы Постоянного Синода УГКЦ, собравшиеся на заседании в США, выступили с заявлением о недавних высказываниях Папы Римского.

Они рассказали о скандальной ситуации, и отметили, что в настоящее время полной версии интервью у них нет из-за того, что его выход запланирован на 20 марта.

"Сегодня мы не хотим останавливаться на словах Папы, а стремимся еще раз подчеркнуть позиции жертв российского вторжения в Украину. Речь идет о позиции большинства украинцев", - отмечают епископы Синода УГКЦ.

По их словам, пока каждому, кто живет в Украине, понятно, насколько наше государство пострадало от российской агрессии, одако, несмотря на это, его народ остается устойчивым в своей позиции.

"Украинцы не могут прекратить защищаться, потому что капитуляция означает их смерть. Намерения Путина и России понятны и ясны. Это не только он: 70 процентов населения России поддерживает геноцидную войну, в том числе и патриарх Кирилл и руководство Русской Православной Церкви. Высказываемые цели воплощаются в конкретных действиях", - объясняют епископы.

Путину не важно на религию

По их словам, в сознании Путина не существует Украины, украинской истории, языка, независимой украинской религиозной жизни.

Они отметили, что российская агрессия приводит к прямому уничтожению духовенства на территории Украины и подчеркнули подавление страной-агрессором других религий и всех институтов и проявлений культуры, не поддерживающих российское господство.

"Украинцы будут защищаться. Они знают, что другого выбора у них нет. Новейшая история показала, что с Путиным не может быть настоящих переговоров", - отмечают в Постоянном Синоде УГКЦ.

Будапештский меморандум обесценен

Также епископы отметили, что Украина в 1994 году отказалась от своего ядерного арсенала, который в то время был третьим по величине в мире, "превышая арсенал Франции, Великобритании и Китая вместе взятых". В то время наше государство получило гарантии безопасности относительно своей территориальной целостности (включая Крым) и независимости, "которые Путин был обязан уважать".

"Будапештский меморандум 1994 года, подписанный Россией, США и Великобританией, сейчас не стоит бумаги, на которой написан. Так будет с любым соглашением, которое возникнет в результате "вынужденных переговоров" с путинской Россией", - заявили в Постоянном. Синоды УГКЦ.

Реакция Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций

Члены Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций в ответ Папе Франциску категорически заявили, что "никто и никогда не заставит наш народ капитулировать".

"Украина истекает кровью, но стоит за Правду, за право быть самой собой. Стоит мужественно и непреодолимо", - отметили в ВСЦиРО.

Они подчеркнули, что если бы наше государство капитулировало, то вся Европа и, возможно, и весь мир почувствовали на себе "повторение преступлений Бучи и Ирпеня".

Сдаться - это не о мире

Представители духовенства отметили, что "сдаться на милость этого врага - это не о мире".

"Это о победе рабства над свободой, мраке над светом, о превосходстве права сильного над силой права. Мы это горько и неоднократно опытили на протяжении прошлых веков", - отметили в ВСЦиРО.

Там констатировали, что капитулировать перед торжествующим злом - равнозначно краху общечеловеческого замысла о справедливости, предательством фундаментальных наставлений, завещанных нам в великих духовных традициях.

"Поэтому мы благословляем и будем благословлять наших верных в защиту своей страны, будем молиться за Победу над врагом и справедливый мир, будем протягивать руку всем людям доброй воли, которые поддерживают Украину в это решающее время. Мы верим и знаем, что никогда не останемся в этом наедине", - подчеркнули представители духовенства.