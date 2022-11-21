Капитан сборной упрекнул власти Ирана в нарушении прав человека, партнеры пренебрегли гимном

32-летний защитник прокомментировал события в Иране в преддверии стартового матча ЧМ-2022 против сборной Англии. Опытный футболист фактически принял сторону протестующих.

"Мы должны признать, что условия в нашей стране неправильные, люди ими недовольны. Я хотел бы прежде всего выразить свои соболезнования всем родным погибших в Иране. Мы с ними, поддерживаем и сочувствуем им, они должны знать об этом", – заявил Хаджсафи.

Позже персы устроили молчаливый протест перед стартовым свистком матча 1-го тура группового этапа против английской сборной. Все игроки национальной команды Ирана молча прослушали гимн страны, а болельщики вообще освистали его. Часть фанатов держала плакаты Freedom for Iran.

Масштабные протесты охватили Иран после смерти девушки, задержанной местной полицией за неправильное ношение хиджаба. С тех пор на акциях неповиновения в разных уголках исламской республики погибли по меньшей мере триста человек, в том числе и несовершеннолетние.