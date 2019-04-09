Капітан "Ювентуса" ризикує пропустити матч з "Аяксом" в Лізі чемпіонів

Захисник туринського "Ювентуса" Джорджо К'єлліні може пропустити перший чвертьфінальний матч Ліги чемпіоном з амстердамським "Аяксом", повідомляє La Gazzetta dello Sport.

За інформацією видання, напередодні капітан команди отримав травму литкового м'яза наприкінці тренувального заняття. За відсутності травмованих захисників Мартіна Касереса і Андреа Барцальї К'єлліні повинен замінити Даніеле Ругані.

Зазначається, що тренерський штаб туринців ще не прийняв рішення щодо участі в матчі гравців, які недавно відновилися, Кріштіану Роналду, Дугласа Кости і Емре Джана.

Разом з тим, як повідомлялося раніше, нападник "Ювентуса" Кріштіану Роналду відновився після травми і готовий взяти участь в першому матчі чвертьфіналу Ліги чемпіонів з "Аяксом", який відбудеться 10 квітня в Амстердамі.