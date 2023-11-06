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Форвард "Анахайма" с решающим дублем стал главной звездой вечера НХЛ: видео

Анахайм, Понедельник 06 ноября 2023 11:56
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Форвард "Анахайма" с решающим дублем стал главной звездой вечера НХЛ: видео Фото: Сэм Каррик дважды расстроил Логана Томпсона (nhl.com)
Автор: Антон Федорцив

Медиа-департамент Национальной хоккейной лиги определил центрального нападающего "Анахайм Дакс" Сэма Каррика первой звездой игрового вечера регулярного чемпионата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.

Опытный канадец приложился к сенсационной победе над действующим обладателем Кубка Стэнли "Вегасом" (4:2). Он на домашнем льду забросил две шайбы в ворота "Голден Найтс".

Невадцы не имели проблем с "Дакс" в двух стартовых периодах, забросив по шайбе в каждом усилиями Барбашева и Айкела. Однако в последней 20-минутке "Анахайм" перевернул ход событий. Первым отквитал один гол Хенрик.

Дальше за дело взялся Каррик. Сначала он реализовал выход один на один с вратарем после перехвата. А после шайбы Мактавиша добил "Вегас" четвертым голом. В этот раз центрфорвард отправил "диск" в пустые ворота за 69 секунд до финальной сирены.

В топ-тройку звезд также попали голкипер "Нью-Джерси" Витек Ванечек и вратарь "Анахайма" Джон Гибсон. Оба пропустили по две шайбы. Однако спасли свои команды значительно большее количество раз. Первый выполнил 32 сэйва, а второй парировал 30 ударов.

Все результаты вечера в НХЛ:

  • "Чикаго" – "Нью-Джерси" – 2:4 (1:2, 0:0, 1:2)
  • "Анахайм" – "Вегас" – 4:2 (0:1, 0:1, 4:0)

К слову, накануне форвард "Нэшвилла" О'Райлли возглавил хит-парад звезд с хет-триком против "Эдмонтона".

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