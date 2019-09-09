Капітан збірної Нігерії не зіграє з Україною через травму

Капітан і форвард збірної Нігерії Ахмед Муса не відправиться разом з командою в Дніпро на матч проти України. Про це повідомляється сайті Федерації футболу Нігерії.

26-річний гравець не встиг вилікувати травму. Також через пошкодження не зіграють захисники Брайан Ідову і Джуніор Аджайє і форвард Келечі Іхеаначо.

Всього в Дніпро в делегації Нігерії вирушили 22 гравця.

Воротарі: Френсіс Узохо ("Омонія", Кіпр), Ікечукву Езенва ("Хартленд"), Еміль Мадука Окой ("Фортуна", Німеччина)

Захисники: Олаулува Айна ("Торіно", Італія), Чідозье аваз ("Леганес", Іспанія), Вільям Еконг ("Удінезе", Італія), Леон Балогун ("Брайтон", Англія), Жаміль Коллінс ("Падеборн", Німеччина ), Семи Аджайє (ВБА, Англія), Брайан Ідову ("Локомотив", Росія)

Півзахисники: Олександр Івобі ("Евертон", Англія), Андерсон Есіто (ПАОК, Греція), Огенекаро Етобил ("Сток Сіті", Англія), калічить Іхеаначо ("Лестер", Англія), Жозеф Арібо ("Глазго Рейнджерс", Шотландія)

Нападники: Віктор Осімхен ("Лілль", Франція), Мозес Симон ("Нант", Франція), Джожуа Майя, Самуель Калу (обидва - "Бордо", Франція), Самуель Чуквезе ("Вільярреал", Іспанія), Пол Онуачу ("Генк", Бельгія), Еммануель Денніс ("Брюгге", Бельгія)

Матч Україна - Нігерія відбудеться на "Дніпро-Арені" 10 вересня, початок гри о 21:30. Це буде перша гра національної збірної в Дніпрі за 10 років.

На товариський поєдинок із триразовим чемпіоном Африки підопічні Андрія Шевченка вийдуть в резервній формі білого кольору. Це перше використання такого комплекту в поєдинках, який був представлений ще ​​у вересні минулого року.