Капітан "Наполі" Гамшик продовжить кар'єру в Китаї

Словак уклав 3-річну угоду з "Далянь Іфань"

Полузащитник итальянского "Наполи" и сборной Словакии по футболу Марек Гамшик перебрался в китайский "Далянь Ифань". Об том утверждает Sky Sport Italia.

Сообщается, что 31-летний футболист подписал контракт на 3 года, по которой он будет получать зарплату в размере 9 млн евро в год плюс бонусы. Китайцам трансфер капитана наполитанцев обойдется в 15 млн евро.

Отметим, что Гамшек играет за "Наполи" с 2007 года, при это он является рекордсменом по количеству сыгранных матчей (478) и забитых голов (114).

В нынешнем сезоне он сыграл в 13 матчах в рамках Серии А, не отметившись результативными действиями.

Напомним, защитник "Бешикташа" и сборной Хорватии Домагой Вида сообщил, что решил остаться в турецкой команде, несмотря на трансферные предложения от европейских клубов.