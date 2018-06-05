Гравець "Наполі" вперше в історії став капітаном збірної Італії

Інсіньє увійде в історію неаполітанського клубу

Нападник "Наполі" Лоренцо Інсіньє 5 червня вивів збірну Італії на товариський матч проти збірної Нідерландів (1: 1) з капітанською пов'язкою. Як повідомляє офіційний Twitter Італійської федерації футболу, він став першим в історії гравцем неаполітанського клубу, який отримав статус капітана в "Скуадрі Адзуррі".

Примітно, що сталося це в день народження футболіста, який відзначав своє 27-річчя.

Інсіньє став третім уродженцем Неаполя, який став капітаном збірної Італії - після Чіро Феррари і Фабіо Каннаваро, але обидва на той час вже не виступали за "Наполі".

Варто зазначити, що "Наполі" є дуже інтернаціональним клубом, і минулого сезону лише три гравці з італійським паспортом зіграли в ньому понад п'ять матчів.

Нагадаємо, збірну Італії очолив Роберто Манчіні після того, як "скуадра адзурра" вперше за 60 років не вийшла на чемпіонат світу. Нідерланди також пропускають майбутній мундіаль.