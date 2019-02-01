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Віда відмовився від трансферних пропозицій і вирішив залишитися в "Бешикташі"

Новини » Спорт    01.02.2019 - 10:44
Віда відмовився від трансферних пропозицій і вирішив залишитися в "Бешикташі"
Фото: Домагой Віда (bjk.com.tr)

Досвідчений захисник має намір продовжувати кар'єру в Туреччині

Захисник "Бешикташа" Домагой Віда повідомив, що вирішив залишитися в турецькій команді, незважаючи на трансферні пропозиції від європейських клубів. Слова захисника наводить Football-italia.

Виду в останні години трансферного вікна вів переговори з італійськими "Ромою" і "Інтером".

"Радий, що інтерес до мене проявляли великі європейські клуби, однак я вирішив і далі виступати за "Бешикташ". У Туреччині я відчуваю себе дуже комфортно, мене все влаштовує", - сказав хорватський футболіст.

Вида перейшов у "Бешикташ" з київського "Динамо" в січні 2018 року на правах вільного агента. Хорват минулого року став срібним призером чемпіонату світу.

Нагадаємо, "Динамо" готове відпустити срібного призера ЧС-2018 Йосипа Піваріча в "Бетіс" з метою поліпшення економічного стану.

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