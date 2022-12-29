Форвард "Тампы" с дублем стал главной звездой вечера НХЛ: видео

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ .

26-летний канадец приложился к разгрому соотечественников – "Монреаль Канадиенс" (4:1). Форвард в первом периоде удвоил преимущество "молний" в большинстве, когда из центральной зоны выполнил точный бросок по передаче Кучерова.

Под занавес второго периода Пойнт забросил третью шайбу хозяев. Он отобрал "диск" в центре площадки, прорвался сквозь редуты "Монреаля" и обыграл голкипера в ближнем бою. В финальном периоде добил "Канадиенс" Хейгел. Гости смогли лишь шайбу престижа от Гуле.

Благодаря этой победе "Тампа" закрепилась на 3-й позиции в Атлантическом дивизионе. Флоридцы, последними проходящие в плей-офф сезона, набрали 43 очка и оторвались на шесть пунктов от "Детройта".

Дополнили топ-3 звезд вечера центрфорвард "Анахайма" Адам Хенрик и вратарь "Детройта" Магнус Хелльберг. Первый оформил две шайбы против "Вегаса" (3:2, буллиты), а второй совершил 19 сэйвов в победном поединке с "Питтсбургом" (5:4 ОТ).