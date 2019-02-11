Капітан арештованого судна "Норд" повернувся до Криму

Горбенко виїхав до Криму по російському паспорту

Капитан арестованного судна "Норд" Владимир Горбенко вернулся в оккупированный Крым. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Сообщается, что мать Горбенко подтвердила его возвращение домой. Сам капитан в комментарии российским СМИ отметили, что выехал в Крым по российскому паспорту. Он также отметил, что у него не было никаких ограничений на выезд из Украины.

Напомним, ранее его адвокат Максим Могильницкий заявил, что информация СМИ о подписке о невыезде в отношении Горбенко не соответствует действительности. В то же время, он подчеркивал, что вероятность того, что капитан судна "Норд" покинул территорию Украины - небольшая.

"Единственным препятствием, которое не позволяло ему вернуться в семью, являются "флажки", выставленные СБУ на границе. Иными словами, его просто не выпустили бы из Украины. Точно так же, как раньше не выпускали других членов экипажа", - отметил адвокат.

Отметим, в конце января полиция Мелитополя открыла уголовное производство в связи с исчезновением капитана российского судна "Норд".

В марте 2018 года украинские пограничники задержали судно "Норд" под российским флагом за нарушение установленного порядка пересечения крымской границы.