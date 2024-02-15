В Канзас-Сити произошла стрельба, есть погибшие и раненые

По данным полиции, серия выстрелов прозвучала на улице около гаража для паркинга в конце митинга после парада победы.

На размещенном в социальных сетях видео, видно, как десятки полицейских в форме, с оружием в руках, забегают в здание вокзала, а десятки прохожих убегают в противоположном направлении.

По информации полиции, в результате инцидента погиб один человек, пострадали от 10 до 15 человек. Все присутствующие игроки, тренеры и персонал команды "Канзас-Сити Чифс" были найдены и помещены в безопасное место.

Представитель больницы "Детское милосердие Канзас-Сити" сообщил, что в учреждение обратились около десятка участников митинга, девять из которых получили огнестрельные ранения. По меньшей мере пятеро раненых людей, были доставлены в университетскую больницу.

"Мы глубоко опечалены нелепой стрельбой, произошедшей сегодня в Канзас-Сити после празднования "Chiefs". Наши мысли с жертвами и всеми, кого это коснулось", - говорится в заявлении Национальной футбольной лиги.

Юнион Стейшн, 109-летнее здание в стиле бохо-арт, которое когда-то служило главным железнодорожным узлом США для пассажирских и грузовых перевозок, сегодня является домом для музея и достопримечательностей, а также терминалом для пассажирских перевозок Amtrak.

В воскресенье "Chiefs" в овертайме победили "San Francisco 49ers" и выиграли Суперкубок со счетом 25:22.

Издание напомнило, что 17 июня 1933 года произошел печально известный инцидент, известный под названием "Резня в Канзас-Сити" на Юнион Стейшн. Тогда произошла уличная перестрелка, в результате которой были убиты четыре сотрудника правоохранительных органов и беглый преступник.

Инциденты со стрельбой в США

На днях неизвестный устроил стрельбу в метро Нью-Йорка. В результате инцидента один человек погиб и еще пятеро получили ранения.

В конце октября прошлого года в США произошла массовая стрельба в городе Льюистон, штат Мэн. Погибли более 20 человек.

Также в июне в штате Вирджиния вооруженный мужчина устроил стрельбу. Погибли два человека, еще пятеро получили ранения.

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