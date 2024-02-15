RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Канзас-Сити произошла стрельба, есть погибшие и раненые

Фото: в Канзас-Сити произошла стрельба, есть раненые и погибшие (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Неизвестные устроили стрельбу в районе железнодорожной станции в городе Канзас-Сити, штат Миссури. Инцидент произошел во время празднования выигрыша Суперкубка командой по американскому футболу "Канзас-Сити Чифс" и спровоцировал панику среди присутствующих фанатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным полиции, серия выстрелов прозвучала на улице около гаража для паркинга в конце митинга после парада победы.

На размещенном в социальных сетях видео, видно, как десятки полицейских в форме, с оружием в руках, забегают в здание вокзала, а десятки прохожих убегают в противоположном направлении.

По информации полиции, в результате инцидента погиб один человек, пострадали от 10 до 15 человек. Все присутствующие игроки, тренеры и персонал команды "Канзас-Сити Чифс" были найдены и помещены в безопасное место.

Представитель больницы "Детское милосердие Канзас-Сити" сообщил, что в учреждение обратились около десятка участников митинга, девять из которых получили огнестрельные ранения. По меньшей мере пятеро раненых людей, были доставлены в университетскую больницу.

"Мы глубоко опечалены нелепой стрельбой, произошедшей сегодня в Канзас-Сити после празднования "Chiefs". Наши мысли с жертвами и всеми, кого это коснулось", - говорится в заявлении Национальной футбольной лиги.

Юнион Стейшн, 109-летнее здание в стиле бохо-арт, которое когда-то служило главным железнодорожным узлом США для пассажирских и грузовых перевозок, сегодня является домом для музея и достопримечательностей, а также терминалом для пассажирских перевозок Amtrak.

В воскресенье "Chiefs" в овертайме победили "San Francisco 49ers" и выиграли Суперкубок со счетом 25:22.

Издание напомнило, что 17 июня 1933 года произошел печально известный инцидент, известный под названием "Резня в Канзас-Сити" на Юнион Стейшн. Тогда произошла уличная перестрелка, в результате которой были убиты четыре сотрудника правоохранительных органов и беглый преступник.

Инциденты со стрельбой в США

На днях неизвестный устроил стрельбу в метро Нью-Йорка. В результате инцидента один человек погиб и еще пятеро получили ранения.

В конце октября прошлого года в США произошла массовая стрельба в городе Льюистон, штат Мэн. Погибли более 20 человек.

Также в июне в штате Вирджиния вооруженный мужчина устроил стрельбу. Погибли два человека, еще пятеро получили ранения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Стрельба в Казахстане