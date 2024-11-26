Канцлер Австрии предложил Трампу место для переговоров по "миру в Украине"
Канцлер Австрии Карл Негаммер предложил Дональду Трампу использовать Австрию как площадку для мирных переговоров. Речь идет о переговорах между Украиной и Россией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на PULS 24.
"Я предложил Австрию как хорошее место для переговоров, как нейтральную страну", - заявил Негаммер.
Канцлер рассказал, что имел на днях разговор с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом. По его словам, он «быстро перешел к теме войны между Россией и Украиной».
"Трамп спросил мое мнение, потому что я, как один из немногих, встречался с Путиным и Зеленским. Он также поделился своим видением. И очень быстро мы начали говорить о том, насколько важен мир и как важно остановить войну", - отметил канцлер.
Он уверен, что нейтралитет Австрии можно использовать с пользой. По мнению канцлера, Трамп "очень эмоционально, в положительном смысле, настроен завершить войну" и "очень заинтересован в том, чтобы оружие замолчало".
"Я считаю, что он в состоянии снова развить новую динамику", - добавил глава австрийского правительства.
Переговоры Украины и России
Ранее мы писали, что в офисе президента Украины назвали главное условие для начала переговоров с Россией. Речь об уходе вражеских войск на позиции до 24 февраля 2022 года.
При этом новоизбранный президент Дональд Трамп заявил, что хочет усадить Украину и РФ за стол переговоров.
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