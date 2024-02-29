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Канцлер Австрии предупредил о "спирали эскалации" в войне в Украине

Фото: канцлер Австрии Карл Нехаммер (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Канцлер Австрии Карл Нехаммер предупреждает о неконтролируемой "спирали эскалации" в войне в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Der Standart.

По его словам, чтобы предотвратить третью мировую войну, важно быть бдительным, так как в войнах можно оступиться.

"Для того чтобы конфликт прекратился, необходимы новые решения", - подчеркнул Нехаммер.

Он добавил, что Европа находится в своего рода "западной эхо-камере" и она должна привлечь к сотрудничеству страны БРИКС.

"Прежде всего, Западу нужны Китай и Индия для поиска мирного решения. С этими двумя странами необходимо разговаривать на равных", - заявил он. 

Предыстория

26 февраля в Париже состоялась рабочая встреча около 20 лидеров ЕС. Участники конференции обсудили способы противостояния России и возможные пути помощи Украине в противостоянии агрессору в контексте обострения ситуации на фронте за последние недели.

Во время саммита президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что НАТО введет войска для помощи Украине. Главная проблема, по его словам, состоит в том, что в настоящее время отсутствует консенсус по этому вопросу.

В свою очередь министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне объяснил, какие операции могут совершать иностранные военные в Украине.

Ряд стран НАТО уже выступили против этой идеи, в частности, США, Германии, Чехии, Болгарии, Испании и Италии.

Действительно ли партнеры готовятся задействовать свои армии в войне - читайте в материале РБК-Украина.

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