Австрія вперше створить державний резерв газу

Уряд Австрії вперше прийняв рішення створити стратегічні запаси газу. Їх вистачить на кілька місяців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на канцлера Австрії Карла Нехаммера в Twitter .

За словами Нехаммера, газові сховища Австрії вже заповнені на 51%.

"Вперше федеральний уряд створить власні стратегічні запаси газу. 20 терават-годин природного газу, що відповідає приблизно тримісячному середньому споживанню, зберігатимуться до 1 листопада", - написав глава уряду.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що російська компанія "Газпром" продовжує зменшення поставок газу в Європу через трубопровід "Північний потік".

Також ми писали, що країни-члени ЄС досягли політичної угоди про добровільне скорочення попиту на природний газ на 15% цієї зими.

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