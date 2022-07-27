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Австрія вперше створить державний резерв газу

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Відень, Середа 27 липня 2022 20:00
Австрія вперше створить державний резерв газу Фото: Карл Нехаммер, канцлер Австрії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Уряд Австрії вперше прийняв рішення створити стратегічні запаси газу. Їх вистачить на кілька місяців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на канцлера Австрії Карла Нехаммера в Twitter.

"Вперше федеральний уряд створить власні стратегічні запаси газу. 20 терават-годин природного газу, що відповідає приблизно тримісячному середньому споживанню, зберігатимуться до 1 листопада", - написав глава уряду.

За словами Нехаммера, газові сховища Австрії вже заповнені на 51%.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що російська компанія "Газпром" продовжує зменшення поставок газу в Європу через трубопровід "Північний потік".

Також ми писали, що країни-члени ЄС досягли політичної угоди про добровільне скорочення попиту на природний газ на 15% цієї зими.

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