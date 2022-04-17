Канцлер Австрії про зустріч з Путіним: "Вважає, що виграє війну"

Канцлер Австрії Карл Нехаммер розповів подробиці своєї зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним у Москві минулого тижня, і переговорів про ситуацію в Україні, проти якої Росія продовжує війну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю глави австрійського уряду в передачі Meet the Press телекомпанії NBC .

Свою бесіду з Путіним Нехаммер навал "жорсткою і відвертою". У ході спілкування канцлер розповів керівнику Кремля про воєнні злочини російських солдатів в Україні, зокрема про масові вбивства мирних громадян у Бучі Київської області, де він побував особисто напередодні поїздки до Москви.

Нехаммер підняв питання про необхідність розслідування події та нагадав про трибунал по війні в Югославії, після чого Путін "сказав мені, що, з одного боку, буде співпрацювати з Міжнародним слідством, а з іншого, що він не вірить західному світу".

Канцлер розповів, що бесіда проходила в Кремлі за довгим столом, і рукостискань не було.

Він озвучив російському президенту деталі про ситуацію на фронтах, про гуманітарні проблеми в обложених містах, закликав до припинення блокади Маріуполя та атак по Харкову.

Як зауважує Нехаммер, Путін "вважає, що виграє війну" проти України.

"Думаю, він у своїй логіці війни. Він вважає, що війна необхідна для гарантій безпеки Росії. Він не довіряє міжнародному співтовариству. Він звинувачує Україну в "геноциді" на Донбасі. Він перебуває у своєму світі, але, я думаю, зараз він знає, що відбувається в Україні", - стверджує канцлер.

Також Путін визнав серйозний вплив міжнародних санкцій на РФ, але вважає, що війна необхідна. За словами Нехаммера, керівник Кремля знає, що може загрожувати світу застосуванням ядерної зброї, але не може стверджувати про реальну готовність.

"Наприкінці бесіди він сказав мені німецькою: "Краще війна раніше, ніж пізніше". Тому він точно знає, що відбувається зараз", - розповів австрійський канцлер.