Австрія має намір відмовитися від російського газу, а поки буде платити в євро

Припинення поставок газу в Польщу і Болгарію показує, що на Росію покладатися не можна. Міністр енергетики Австрії Леонор Гевесслер впевнена, що від російського газу треба відмовлятися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву видання Krone .

"Володимир Путін також веде війну поставками енергоресурсів", - сказала вона.

Гевесслер допустила розірвання контрактів на поставку, укладених з Росією до 2040 року.

"Ми повинні відмовитися від російського природного газу. Це єдина правильна відповідь на напад Росії на Україну. У той же час ми не можемо ігнорувати той факт, що це не відбудеться відразу", - сказала вона Гевесслер.

За її словами, після зупинки для Польщі та Болгарії Росія продовжує постачати природний газ до Австрії через Україну і "Північний потік-1". Гевесслер сказала, що Болгарська ГТС "не має нічого спільного з австрійською мережею". Щодо газопроводу "Ямал" до Польщі, який також пов'язаний з Австрією, вона сказала, що в останні дні на неї надійшло"мало газу".

За її словами, Австрійська копання OMV в даний час платить за газ Росії "відповідно до санкцій в Євро".

Як повідомляло РБК-Україна, Російський енергетичний монополіст "Газпром" заявив у середу, що призупинив постачання газу в Болгарію і Польщу через відмову цих країн платити за газ в рублях.