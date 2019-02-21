Канцлер Австрії буде й надалі підтримувати "Північний потік 2"

Курц вважає, що будівництво газопроводу є "закріпленням надійності поставок російського газу в Європу"

Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что будет и в дальнейшем продолжать поддерживать строительство российского газопровода "Северный поток 2". Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Во время общения с президентом Соедиенных Штатов Дональдом Трампом Курц заверил его, что строительство газопровода не угрожает США и "направлено на закрепление надежности поставок российского газа в Европу".

Курц также отметил, что Европа готова покупать газ из США, если цена будет конкурентоспособной.

Отметим, США угрожают санкционировать компании, входящие в консорциум трубопроводов. Австрийская нефтегазовая компания OMV AG является важным спонсором строительства.

Газопровод "Северный поток-2" должен быть польностью построен в в 2019 году. По газопроводу будут поставлять газ в Германию в обход других стран напрямую из России. Трубопровод прокладывают по дну Балтийского моря к немецкому городу Грайфсвальд.

Напомним, комитет постоянных представителей государств ЕС в среду, 20 февраля, утвердил проект изменений в газовом законодательстве Евросоюза. Действие Газовой директивы Евросоюза будет распространятся на газопроводы из третьих стран, включительно с "Северным потоком-2". Для окончательного утверждения требуется еще голосование Совета ЕС по энергетике, следующее заседание которого запланировано на 4 марта, а также Европарламента.