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В одном из вузов Черновцов студентов отправят на каникулы на всю зиму: в чем причина

Среда 02 октября 2024 18:54
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В одном из вузов Черновцов студентов отправят на каникулы на всю зиму: в чем причина Фото: ЧНУ им. Ю. Федьковича (facebook.com chnu.edu.ua)
Автор: Нина Еланская

Студенты Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича уйдут на зимние каникулы с начала декабря по середину марта. Это решение объясняется тем, что в случае возможного блекаута в некоторых корпусах нельзя будет обеспечить стабильность отопительной системы.

Об этом заявил проректор по научно-педагогической работе и учебно-организационной деятельности ЧНУ Дмитрий Федорцов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне.Черновцы".

Однако он отметил, что во время зимних каникул студенты смогут проживать в общежитиях. Там отопления будут экономить, чтобы система работала без проблем. Также по его словам, международные партнеры передадут университету генераторы для котельных из-за возможных отключений электричества.

"Отопление будем готовить в штатном режиме, потому что заключается соглашение по обеспечению газом. У нас есть лимиты на каждый месяц, значит, мы будем отапливать корпуса. Также никто не будет выселять студентов из общежитий принудительно, они смогут там проживать", - заявил Федорцов.

Он добавил, что отопление в общежитиях будет работать так же, как в жилищном фонде.

По его словам, каникулы начнутся после зимней сессии, а закончатся в середине марта. То есть, стартуют они ориентировочно 1-2 декабря, а завершатся 10 марта.

Федорцов заверил, что при необходимости в университете будут проводиться соответствующие консультации по более раннему выходу на обучение.

"Если будет теплая зима, то студенты смогут выйти на обучение раньше. То есть вопросы такие могут решаться при необходимости в зависимости от блекаутов и условий", - пояснил он.

ЧНУ им. Ю. Федьковича

Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича является одним из ведущих вузов Украины. Основанный в 1875 году, он имеет богатую историю и традиции академического образования. Университет предлагает широкий спектр образовательных программ по разным специальностям, в частности, гуманитарным, естественным, техническим и социальным наукам.

На сегодняшний день университет активно сотрудничает с европейскими и международными учебными заведениями, участвуя в программах академического обмена, таких как Erasmus+. Заведение также внедряет современные образовательные технологии и инновационные подходы к обучению, в частности онлайн-курсы и дистанционное обучение, которые стали актуальными во время войны и пандемии.

Университет активно поддерживает студенческие инициативы и научные исследования. Среди его выпускников – известные украинские и международные ученые, политики и общественные деятели.

Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича попал в десятку самых популярных университетов Украины.

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