Кандидати від "Слуги народу" перемагають у всіх округах Києва

На дострокових парламентських виборах кандидати від партії "Слуга народу" попередньо перемагають у всіх мажоритарних округах міста Києва. Про це свідчать дані Центральної виборчої комісії.

Зокрема, в окрузі № 211 після обробки 37,07% протоколів лідирує кандидат від партії "Слуга народу" Олександр Юрченко, за якого проголосували 35,91% виборців. На другому місці Володимир Прокопів ("Європейська солідарність") - 24,07%.

В окрузі №212 після обробки 86,66% протоколів лідирує кандидат від партії "Слуга народу" Максим Перебийніс (34,50% голосів). Андрій Задерейко ("Європейська солідарність") набирає 16,98% голосів.

В окрузі №213 після обробки 68,75% протоколів лідирує кандидат від "Слуги народу" Артем Дубнов (36,55% голосів). На другому місці - чинний народний депутат, кандидат-самовисуванець Борислав Береза з 18,20%.

В окрузі №214 після обробки 48,14% протоколів лідирує кандидат від "Слуги народу" Сергій Швець (33,07% голосів). На другому місці Олесь Маляревич ("Європейська солідарність") - 20,03% голосів.

В окрузі №215 після обробки 44,44% протоколів лідирує кандидат від "Слуги народу" Богдан Яременко. (38,03% голосів). На другому місці кандидат від "Свободи" Андрій Іллєнко (19,93%).

В окрузі №216 після обробки 52,63% протоколів лідирує кандидат від "Слуги народу" Леся Забуранна - за ( 40,40% голосів). На другому місці самовисуванець Віталій Павлик (17,16%).

В окрузі №217 при обробці 50,63% протоколів лідирує кандидат від "Слуги народу" Мар'яна Безугла (38,00% голосів). На другому місці Людмила Костенко ("Європейська солідарність") - 22,39% голосів.

В окрузі №218 після обробки 89,61% протоколів лідирує кандидат від "Слуги народу" Дмитро Гурін (41,47% голосів). На другому місці самовисуванець Вікторія Муха (21,44%).

В окрузі №219 після обробки 58,82% протоколів лідирує кандидат від "Слуги народу" Микола Тищенко ( 31,52%). Кандидат-самовисуванець Олександр Третьяков отримають 23,69% голосів.

В окрузі №220 після обробки 55,26% протоколів з лідирує кандидат від "Слуги народу" Анна Бондар (37,47% голосів). Олексій Окопний (Європейська солідарність") - 15,11%.

В окрузі №221 після обробки 58,09% протоколів лідирує кандидат від "Слуги народу" Анна Пуртова (23,21% виборців). Представник від партії "Голос" Леонід Ємець отримають 16,85%.

В окрузі №222 після обробки 59,77% протоколів лідирує кандидат від "Слуги народу" Роман Грищук (42,48% голосів). Кандидат-самовисуванець, діючий нардеп Дмитро Андрієвський отримує (14,76%).

В окрузі №223 після обробки 45,09% протоколів лідирує кандидат від "Слуги народу" Людмила Буймістер ( 32,35% голосів). Кандидат від "Свободи" Юрій Левченко отримує 22,78% голосів.

Як повідомляло РБК-Україна, Центральна виборча комісія опрацювала 46,2% протоколів на позачергових парламентських виборах. За даними ЦВК, лідирує партія "Слуга народу", за неї проголосували 42.35% виборців. Друге місце займає "Опозиційна платформа За життя" з 12,80%. У "Європейської солідарності" - 8.70%, а у партії "Батьківщина" - 8,05%. За партію "Голос" проголосували 6,43% виборців.

Нагадаємо, за остаточними даними Національного екзит-полу, 5%-ний бар'єр долають такі політичні сили: "Слуга народу" - 44,2%, "Опозиційна платформа - За життя"- 11,4%, "Європейська солідарність" - 8,8%, "Батьківщина" 7,4%, "Голос" - 6,5%