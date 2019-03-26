Кандидати в президенти витратили понад мільярд гривень у ході кампанії

Відповідно до проміжних фінансових звітів кандидатів про використання коштів виборчого фонду, оприлюднених на сайті Центральної виборчої комісії 25 березня, 44 кандидати на пост глави держави на виборах президента України офіційно витратили 1 мільярд 273 мільйонів гривень. Про це повідомляє Комітет виборців України у своєму Facebook.

Вказано, що більшість коштів кандидати витратили на використання ЗМІ. На це було спрямовано 853 мільйонів гривень.

"У відсотковому відношенні найбільше коштів на рекламу в ЗМІ витратили Юрій Кармазін (100% всіх коштів витрачено на рекламу), Валентин Наливайченко (89%), Дмитро Добродомов (88%), Олександр Вілкул (87%), Юрій Бойко (85%) та Сергій Тарута (83%)", - поінформували у КВУ.

При цьому в абсолютному відношенні найбільше на рекламу витратили Петро Порошенко (251 млн грн), Юлія Тимошенко (118 млн), Олександр Вілкул (97 млн), Сергій Тарута (80 млн), Володимир Зеленський (64 млн), Олег Ляшко (59 млн), Анатолій Гриценко (52 млн). Юрій Бойко витратив на рекламу 39 млн, Олександр Шевченко - 34 млн, Руслан Кошулинський - 11 млн, Євгеній Мураєв - 11 млн, Андрій Садовий - 10 млн.

Крім того, 7 кандидатів поки що офіційно не здійснювали жодних витрат під час кампанії.

"Не витратили жодної гривні Олександр Ващенко, Микола Габер, Дмитро Гнап (зняв кандидатуру), Олександр Данилюк, Роман Насіров, Руслан Ригованов та Олександр Соловйов", - сказано у повідомленні.

У КВУ підкреслюють, що неофіційні витрати є ще більшими. Вказується, що традиційно в звітах не відображені витрати кандитатів на зарплати для агітаторів, членів комісій та спостерігачів.

"Щодо значних витрат на рекламу, то це свідчить про низьку якість кампанії. На рекламу було витрачено кожну другу гривню з виборчих фондів кандидатів, що є надмірною сумою. Законодавство деяких держав Європи (наприклад, Польщі) забороняє кандидатам витрачати на рекламу більше певного відсотка коштів або ж платна політична реклама взагалі є забороненою", - пояснив глава комітету Олексій Кошель.

Нагадаємо, Нацагентство з питань запобігання корупції (НАЗК) перед виборами 2019 завершило аналіз проміжних фінансових звітів кандидатів на пост президента України, виявивши порушення у 17 звітах.

Як писало РБК-Україна раніше, НАЗК виявило недоліки в деклараціях у майже всіх кандидатів у президенти України 2019.