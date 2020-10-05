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Байден знову готовий провести дебати з Трампом, якщо це безпечно

США, Понеділок 05 жовтня 2020 21:55
Байден знову готовий провести дебати з Трампом, якщо це безпечно
Фото: Джо Байден (flickr com gageskidmore)
Автор: Максим Зайченко

Кандидат у президенти США від Демократичної партії Джо Байден знову готовий провести дебати з президентом Дональдом Трампом, у якого коронавірус, якщо це безпечно. Дебати заплановані на наступний тиждень.

Про це пише агентство Reuters.

Друга зустріч лицем до лиця для Байдена і Трампа, які провели свої перші дебати минулого тижня, запланована на 15 жовтня. Дебати мають відбутися в Майамі, штат Флорида.

"Якщо вчені говорять, що це безпечно і безпечні відстані, то я думаю, що це нормально. Я зроблю все, що скажуть експерти", - сказав Байден.

Зазначимо, звичайний карантинний період для будь-якого позитивного тесту на коронавірус становить 14 днів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Трампу дали препарат для важкохворих на коронавірус. Стан його здоров'я вже поліпшується. Лікарі готові його виписати за умови, якщо він продовжить лікування в Білому домі.

Ще до хвороби Трамп погодився на другий раунд дебатів з Байденом.

Як повідомляло РБК-Україна, 30 вересня відбувся перший раунд дебатів Трампа і Байдена. Дебати майже одразу перетворилися у сварку між кандидатами в президенти.

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Новини України Політика Сполучені Штати АмерикиДжозеф БайденДональд Трамп
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