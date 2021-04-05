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Скорочення районів: буде звільнено 21 тисяч співробітників

Новость на русском → Київ, Понеділок 05 квітня 2021 14:18
Скорочення районів: буде звільнено 21 тисяч співробітників Фото: Олексій Чернишов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Через скорочення кількості районів звільнять 21 тисяч співробітників. Штатна чисельність новостворених районних державних адміністрацій становить 16 тисяч осіб.

Про це заявив в інтерв'ю агенству "Інтерфакс-Україна" міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов.

Він нагадав, що утворено 1469 територіальних громад, які наразі теж є дуже потужним роботодавцем і запрошують професіоналів, що мають досвід роботи в райдержадміністраціях.

"За нашими підрахунками вивільними мають бути 21 тисяч працівників усіх категорій, а штатна чисельність новоутворених райдержадміністрацій складає 16 тисяч", - повідомив він.

Міністр підкреслив, що професійні співробітники РДА будуть затребувані як з боку громад, так і з боку нових райадміністрацій.

Зазначимо, в грудні 2020 року Кабінет міністрів України схвалив реорганізацію та створення нових районних державних адміністрацій.

Нагадаємо, Верховна рада може розпочати розгляд змін до Конституції України в частині децентралізації в квітні. Оптимістичний сценарій - прийняття у першому читанні до кінця поточної сесії (до 23 липня 2021 року).

Раніше Володимир Зеленський закликав народних депутатів у цьому році затвердити зміни до Конституції в частині децентралізації влади.

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