Кандидатка на посаду спікера Мінфіну США має зв'язку з Пінчуком, - VOA

Міністерство фінансів планує призначити журналістку Fox News Моніку Краулі на посаду спікера Мінфіну США, яка працює на українського олігарха Віктора Пінчука. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Голос Америки".

Про ймовірне призначення Краулі на посаду спікера американського Мінфіну написало видання The New York Times, посилаючись на інформовані джерела.

Видання "Голос Америки" пише, що увага преси і громадськості привернули зв'язку майбутньої спікера з Україною, зокрема з одіозним олігархом Віктором Пінчуком, що може створити негативний контекст для призначення.

Неурядова організація США "Громадяни за етику", яка відстежує гроші в політиці, звертає увагу на наступні три пункти:

"1. Моніка Краулі лобіювала інтереси українського мільярдера, діяльність якого розслідує Мюллер.

2. Краулі може отримати одну з провідних посад Міністерства фінансів США.

3. Міністерство фінансів США відповідає за введення санкцій проти Росії і українців".

Як повідомляється, в 2017 році Краулі зареєструвалася в якості лобіста на користь Віктора Пінчука. Пінчук, який робив значні виплати американцям, включаючи Дональда Трампа за речі, привернув увагу спецпрокурора США Роберта Мюллера, пише журналіст Ден Фрідмен.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп готується призначити свого зятя і старшого радника Джареда Кушнера главою апарату Білого дому.