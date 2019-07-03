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Кандидата у Кіровоградській області підозрюють у агрорейдерстві

Новини » Вибори 2019    03.07.2019 - 12:56
Кандидата у Кіровоградській області підозрюють у агрорейдерстві
Фото: Юрій Кузбит (з відкритих джерел)

Кандидата від "Слуги народу" пов’язують із компанією KSG Agro

У Кіровоградській області по 101 округу від "Слуги народу" Володимира Зеленського у народні депутати балотується адвокат Юрій Кузбит, якого підозрюють у причетності до рейдерства в агросекторі. Про повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Всеукраїнської аграрної ради (ВАР).

За даними ВАР, Кузбита пов’язують із компанією KSG Agro Сергія Касьянова. "Касьянов через свою компанію KSG Agro вже володіє більше ніж 300 тисячами гектарів землі. Більша частина цієї землі була отримана через рейдерські схеми", - заявляє ВАР.

В якості прикладу "співпраці" Касьянова і Кузбита Всеукраїнська аграрна рада називає "спробу рейдерського захоплення" земель у селі Покотилове Новоархангельського району Кіровоградської області у 2014 році.

"6 липня до села заїхало 40 озброєних осіб у камуфляжі, вони представилися батальйоном "Азов". Рейдери силоміць захопили керівника сільськогосподарського підприємства Новоархангельського району та вимагали від нього віддати їм зібраний урожай і майно. Селяни гідно зустріли "гостей". Коли на місце прибули спецпідрозділи МВС, рейдери вже були роззброєні і стояли на колінах. Юрій Кузбит тоді був адвокатом і захищав озброєних рейдерів!", - йдеться у повідомленні.

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