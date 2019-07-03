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Кандидата в Кировоградской области подозревают в агрорейдерстве

Новости » Выборы 2019    03.07.2019 - 12:56
Кандидата в Кировоградской области подозревают в агрорейдерстве
Фото: Юрий Кузбит (из открытых источников)

Кандидата от "Слуги народа" связывают с компанией KSG Agro

В Кировоградской области по 101 округу от "Слуги народа" Владимира Зеленского в народные депутаты баллотируется адвокат Юрий Кузбит, которого подозревают в причастности к рейдерству в агросекторе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Всеукраинской аграрной рады (ВАР).

По данным ВАР, Кузбита связывают с компанией KSG Agro Сергея Касьянова. "Касьянов через свою компанию KSG Agro уже обладает более чем 300 тысячами гектаров земли. Большая часть этой земли была получена через рейдерские схемы", - заявляет ВАР.

В качестве примера "сотрудничества" Касьянова и Кузбита Всеукраинская аграрная рада называет "попытку рейдерского захвата" земель в селе Покотилово Новоархангельского района Кировоградской области в 2014 году.

"6 июля в село заехало 40 вооруженных человек в камуфляже, они представились батальоном "Азов". Рейдеры силой захватили руководителя сельскохозяйственного предприятия Новоархангельского района и требовали от него отдать им собранный урожай и имущество. Селяне достойно встретили "гостей". Когда на место прибыли спецподразделения МВД, рейдеры уже были разоружены и стояли на коленях. Юрий Кузбит тогда был адвокатом и защищал вооруженных рейдеров!", - говорится в сообщении.

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